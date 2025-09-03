Újabb rolleres baleset Győrben, 82 éves kerékpárost ütöttek el

Ahogy az a police.hu oldalon olvasható, egy 21 éves fiatalember közlekedett elektromos rollerével Győr külterületén, a 83-as számú főút melletti gyalog- és kerékpárúton. A rolleres baleset történt hétfőn délután történt.

Rolleres balesetek: az utóbbi időszakban Győr-Moson-Sopron vármegye területén több rolleres érintettségű közlekedési balesethez riasztották a rendőröket.

Forrás: Police.hu

Rollerrel ütötte el a 82 éves kerékpárost

A Királyszéki út kereszteződéséhez érve a roller sebességét nem a forgalmi viszonyoknak megfelelően választotta meg, és az úton áthaladni szándékozó, de a tilos jelzés miatt a zebránál várakozó 82 éves kerékpárosnak ütközött.

A balesetben az idős férfi súlyosan megsérült, a mentőszolgálat munkatársai kórházba vitték.

Ahogy arról portálunkon korábban beszámoltunk: a Győri Rendőrkapitányság büntetőeljárást folytat közúti cserbenhagyás vétsége miatt egy ismeretlen rolleres férfi ellen. A férfi cserbenhagyta a szintén rollerrel közlekedő kisfiút, aki elkapta a kormányt miatta. A baleset Győrben, a Jedlik Ányos híd kerékpárútján történt, a forgalommal szemben közlekedett elektromos rollerrel egy ismeretlen férfi augusztus 18-án. A férfi, a neki szemből érkező, szabályosan közlekedő rolleres fiatalhoz került közel rollerével. Cserbenhagyás miatt keresi a rendőrség.