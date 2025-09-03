szeptember 3., szerda

Hilda névnap

22°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Újabb rolleres baleset Győrben, 82 éves kerékpárost ütöttek el

Címkék#rolleres baleset#kerékpáros#sérült

Az utóbbi időszakban Győr-Moson-Sopron vármegye területén több rolleres érintettségű közlekedési balesethez riasztották a rendőröket – írja a police.hu. Rolleres baleset történt hétfőn délután is a 83-as számú főút melletti gyalog- és kerékpárúton.

Kisalföld.hu

Ahogy az a police.hu oldalon olvasható, egy 21 éves fiatalember közlekedett elektromos rollerével Győr külterületén, a 83-as számú főút melletti gyalog- és kerékpárúton. A rolleres baleset történt hétfőn délután történt.

roller baleset győr kerékpár sérült mentő
Rolleres balesetek: az utóbbi időszakban Győr-Moson-Sopron vármegye területén több rolleres érintettségű közlekedési balesethez riasztották a rendőröket.
Forrás:  Police.hu

Rollerrel ütötte el a 82 éves kerékpárost

A Királyszéki út kereszteződéséhez érve a roller sebességét nem a forgalmi viszonyoknak megfelelően választotta meg, és az úton áthaladni szándékozó, de a tilos jelzés miatt a zebránál várakozó 82 éves kerékpárosnak ütközött.

A balesetben az idős férfi súlyosan megsérült, a mentőszolgálat munkatársai kórházba vitték.

Ahogy arról portálunkon korábban beszámoltunk: a Győri Rendőrkapitányság büntetőeljárást folytat közúti cserbenhagyás vétsége miatt egy ismeretlen rolleres férfi ellen. A férfi cserbenhagyta a szintén rollerrel közlekedő kisfiút, aki elkapta a kormányt miatta. A baleset Győrben, a Jedlik Ányos híd kerékpárútján történt, a forgalommal szemben közlekedett elektromos rollerrel egy ismeretlen férfi augusztus 18-án. A férfi, a neki szemből érkező, szabályosan közlekedő rolleres fiatalhoz került közel rollerével. Cserbenhagyás miatt keresi a rendőrség.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu