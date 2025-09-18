Esélye sem volt a rolleresnek - Mutatjuk a halálos baleset helyszínét

A helyszínre riasztott mentők megpróbálták újraéleszteni a körülbelül 30 éves győri férfit, de a sérülései olyan súlyosak voltak, hogy az életét már nem tudták megmenteni. Az autó vezetője a baleset idején a Hecsei út felől a Fehérvári út irányába haladt, amikor a tragédia bekövetkezett.

Ez volt az idei első halálos kimenetelű rolleres baleset a megyében. Fotóillusztráció: Shutterstock

Rolleres balesetek a megyében

Ez az idei első halálos kimenetelű elektromos rolleres baleset Győr-Moson-Sopron vármegyében. A statisztikák szerint tavalyelőtt két hasonló eset is történt a térségben.

A rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit.

