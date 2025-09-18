1 órája
Esélye sem volt a rolleresnek - Mutatjuk a halálos baleset helyszínét
Győrben, a Régi Szentiváni úton hajnalban történt tragikus közlekedési baleset, amelyben egy elektromos rollerrel közlekedő férfi vesztette életét. A rendőrség tájékoztatása szerint szeptember 18-án, hajnali 3 óra 20 perc körül egy személyautó és egy ellenkező irányból érkező rolleres ütközött frontálisan, eddig tisztázatlan körülmények között.
A helyszínre riasztott mentők megpróbálták újraéleszteni a körülbelül 30 éves győri férfit, de a sérülései olyan súlyosak voltak, hogy az életét már nem tudták megmenteni. Az autó vezetője a baleset idején a Hecsei út felől a Fehérvári út irányába haladt, amikor a tragédia bekövetkezett.
Rolleres balesetek a megyében
Ez az idei első halálos kimenetelű elektromos rolleres baleset Győr-Moson-Sopron vármegyében. A statisztikák szerint tavalyelőtt két hasonló eset is történt a térségben.
A rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit.
Halálos rolleres baleset történt az Ipari Parknál GyőrbenFotók: Csapó Balázs
