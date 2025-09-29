1 órája
Rollereket és kerékpárokat jelöltek a ménfőcsanaki sportnapon
A rendőrök kerékpárokat és rollereket regisztráltak az eseményen.
A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály munkatársai szeptember 27-én délelőtt Győrben, a Bezerédj-kastély Művelődési Ház által szervezett Sportnapon várták az érdeklődőket, a kétkerekűek jelölésére.
A program célja
- hogy a kerékpár- és roller lopások csökkenjenek,
- megelőzzék a bűncselekményeket,
- a kerékpárok megtalálása és az elkövetők felderítése.
A nyilvántartásba vett adatokat országos rendszerben rögzítik, ami tartalmazza a jármű paramétereit, ezzel elősegítheti a keresett kétkerekű azonosítását, vagy a megtalált bicikli, vagy roller tulajdonoshoz visszajuttatását. A regisztrált járművekről kollégáink fotót is készítettek, majd az adatok felvételét követően egy speciális jelölő anyaggal egyedileg azonosítható számsorral látták el.
A jelölés az év további részében is tovább folytatódik - közölte a rendőrség.
A helyszínen a bűnmegelőzési szakemberek az alábbiakra hívták fel az érdeklődők figyelmét:
- Ne hagyja egy pillanatra sem lezáratlanul a kerékpárját, rollerét!
- Használjon két minőségi zárat (U-lakat, colstock zár)!
- Jól látható, forgalmas helyen, ahol van térfigyelő kamera ott annak látószögében zárja le a kerékpárt!
- Tárolásra használt helyiséget megfelelő védelemmel lássa el!