Rollereket és kerékpárokat jelöltek a ménfőcsanaki sportnapon

A rendőrök kerékpárokat és rollereket regisztráltak az eseményen.

Kisalföld.hu

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály munkatársai szeptember 27-én délelőtt Győrben, a Bezerédj-kastély Művelődési Ház által szervezett Sportnapon várták az érdeklődőket, a kétkerekűek jelölésére.

Forrás: police.hu

A program célja

  • hogy a kerékpár- és roller lopások csökkenjenek, 
  • megelőzzék a bűncselekményeket, 
  • a kerékpárok megtalálása és az elkövetők felderítése. 

A nyilvántartásba vett adatokat országos rendszerben rögzítik, ami tartalmazza a jármű paramétereit, ezzel elősegítheti a keresett kétkerekű azonosítását, vagy a megtalált bicikli, vagy roller tulajdonoshoz visszajuttatását. A regisztrált járművekről kollégáink fotót is készítettek, majd az adatok felvételét követően egy speciális jelölő anyaggal egyedileg azonosítható számsorral látták el.

Forrás: police.hu

A jelölés az év további részében is tovább folytatódik - közölte a rendőrség.

A helyszínen a bűnmegelőzési szakemberek az alábbiakra hívták fel az érdeklődők figyelmét:

  1. Ne hagyja egy pillanatra sem lezáratlanul a kerékpárját, rollerét!
  2. Használjon két minőségi zárat (U-lakat, colstock zár)!
  3. Jól látható, forgalmas helyen, ahol van térfigyelő kamera ott annak látószögében zárja le a kerékpárt!
  4. Tárolásra használt helyiséget megfelelő védelemmel lássa el!
     
