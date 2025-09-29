Rollereket és kerékpárokat jelöltek a ménfőcsanaki sportnapon

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály munkatársai szeptember 27-én délelőtt Győrben, a Bezerédj-kastély Művelődési Ház által szervezett Sportnapon várták az érdeklődőket, a kétkerekűek jelölésére.

Forrás: police.hu

A program célja

hogy a kerékpár- és roller lopások csökkenjenek,

megelőzzék a bűncselekményeket,

a kerékpárok megtalálása és az elkövetők felderítése.

A nyilvántartásba vett adatokat országos rendszerben rögzítik, ami tartalmazza a jármű paramétereit, ezzel elősegítheti a keresett kétkerekű azonosítását, vagy a megtalált bicikli, vagy roller tulajdonoshoz visszajuttatását. A regisztrált járművekről kollégáink fotót is készítettek, majd az adatok felvételét követően egy speciális jelölő anyaggal egyedileg azonosítható számsorral látták el.

Forrás: police.hu

A jelölés az év további részében is tovább folytatódik - közölte a rendőrség.

A helyszínen a bűnmegelőzési szakemberek az alábbiakra hívták fel az érdeklődők figyelmét: