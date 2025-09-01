szeptember 1., hétfő

1 órája

Roller kontra roller - Cserbenhagyta a megsérült kisfiút a Jedlik Ányos híd kerékpárútján

Címkék#győri rendőrkapitányság#rolleres baleset#roller#rendőrség#cserbenhagyás

A Győri Rendőrkapitányság büntetőeljárást folytat közúti cserbenhagyás vétsége miatt egy ismeretlen rolleres férfi ellen. A férfi cserbenhagyta a szintén rollerrel közlekedő kisfiút, aki elkapta a kormányt miatta.

Kisalföld.hu

Győrben, a Jedlik Ányos híd kerékpárútján, a forgalommal szemben közlekedett elektromos rollerrel egy ismeretlen férfi augusztus 18-án délután fél 4 körül. A férfi, a neki szemből érkező, szabályosan közlekedő rolleres fiatalhoz került közel rollerével –írja a police.hu. Cserbenhagyás miatt keresi a rendőrség.

roller baleset rendőrség győr
Rolleres férfit keres a rendőrség  - cserbenhagyott egy szintén rollerrel közlekedő kisfiút.
Forrás: police.hu

Roller kontra roller - A kisfiú elkapta a kormányt

Mint ahogy az a police-hu-n olvasható: a 14 éves fiú a járművét elrántotta, a kétkerekű felett az uralmát elveszítette, elesett, és megsérült.

A balesetet okozó ismeretlen férfi a helyszínről segítségnyújtás, illetve adatai hátra hagyása nélkül elhajtott.

A fenti bűncselekmény elkövetőjének azonosítása, illetve a körülmények tisztázása érdekében tanúk jelentkezését várja a Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya, a 9026 Győr, Szövetség utca 17. szám alatt, vagy a 96/520-092 illetve a 96/520-094-es telefonszámok valamelyikén.

 Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon is.

A közlekedés legvédtelenebb résztvevői sok esetben nem vétlenek. Ahogy arról korábban írtunk: gyalogosok, kerékpárosok, rolleresek rendre a balesetek okozóiként is felbukkannak a rendőrségi jelentésekben Győr-Moson-Sopronban. Mutatjuk, mennyi személyi sérüléssel járó esetet okoznak.

 

