Roller kontra roller - Cserbenhagyta a megsérült kisfiút a Jedlik Ányos híd kerékpárútján

Győrben, a Jedlik Ányos híd kerékpárútján, a forgalommal szemben közlekedett elektromos rollerrel egy ismeretlen férfi augusztus 18-án délután fél 4 körül. A férfi, a neki szemből érkező, szabályosan közlekedő rolleres fiatalhoz került közel rollerével –írja a police.hu. Cserbenhagyás miatt keresi a rendőrség.

Rolleres férfit keres a rendőrség - cserbenhagyott egy szintén rollerrel közlekedő kisfiút.

Roller kontra roller - A kisfiú elkapta a kormányt

Mint ahogy az a police-hu-n olvasható: a 14 éves fiú a járművét elrántotta, a kétkerekű felett az uralmát elveszítette, elesett, és megsérült.

A balesetet okozó ismeretlen férfi a helyszínről segítségnyújtás, illetve adatai hátra hagyása nélkül elhajtott.

A fenti bűncselekmény elkövetőjének azonosítása, illetve a körülmények tisztázása érdekében tanúk jelentkezését várja a Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya, a 9026 Győr, Szövetség utca 17. szám alatt, vagy a 96/520-092 illetve a 96/520-094-es telefonszámok valamelyikén.

Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon is.

