Drog, szeméremsértő, autótolvaj, mozgalmas napok vannak a mosonmagyaróvári rendőrök mögött

Eseménydús hétvégén vannak túl a mosonmagyaróvári rendőrök. Három elkövetőt is elfogtak a napokban a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság munkatársai, adta hírül a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrség közösségi oldal. Rajkán a szolgálatban lévő polgárőr járőrpáros akart intézkedni egy tiltott helyen parkoló gépjármű vezetőjével szemben augusztus 29-én, az esti órákban. A sofőr a felszólítás ellenére tolatni kezdett, miközben megrongálta a polgárőrök autóját és kis híján el is ütötte őket. Adatgyűjtést követően a halászi lakost másnap délelőtt a rendőrök a lakásáról előállították, ráadásul a droggyorsteszt THC anyagra pozitív jelzést adott.

A mosonmagyaróvári rendőrök mozgalmas hétvégén vannak túl. Fotó: Vármegyei rendőrség

Mosonmagyaróvári rendőrök elfogásai

A nyomozók közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntett, közúti veszélyeztetés bűntett, valamint kábítószer birtoklása vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki a férfit, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

Ugyanezen a napon fogták el azt a fiatalembert is, aki az elmúlt két hónapban több alkalommal, (utoljára augusztus 29-én), Mosonmagyaróváron és környékén futó, kerékpározó nők felé szexuális tartalmú megjegyzéseket tett, illetve szeméremsértő módon tapogatta őket. A fiatalkorú elkövetőt a rendőrök – az utolsó sértett szemfülességének köszönhetően – elfogták és szeméremsértés bűntett miatt hallgatták ki.

Augusztus 31-én délelőtt Ásványráróról érkezett bejelentés, miszerint egy helyi lakos háza elől a – nyitott állapotban leállított – gépkocsiját valaki ellopta. A mosonmagyaróvári járőrök néhány óra alatt elfogták a lopott gépjárművel menekülő 20 éves elkövetőt. Előállítása során az is kiderült, hogy a férfi kábítószert fogyasztott, és bódult állapotban vezette a járművet úgy, hogy vezetői engedéllyel sem rendelkezik. A rendőrök a gépkocsit lefoglalták, a gyanúsítottat őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.