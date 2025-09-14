50 ezret és 4 üveg szeszes italt lopott az óvári fiatal

Szeptember 6-án reggel tett bejelentést egy levéli büfé üzemeltetője ismeretlen tettes ellen. Elmondta, hogy a késő éjszakai zárás óta valaki bement az italboltba, ahonnan elvitt 50 ezer forintnyi váltópénzt és négy üveg szeszes italt - tették közzé a részleteket a rendőrség honlapján.

Forrás: police.hu

A mosonmagyaróvári zsaruk azonnal adatgyűjtésbe kezdtek. A beszerzett bizonyítékok és a kamerafelvételek alátámasztották a gyanút, hogy egy 33 éves helyi fiatalember lehet a tettes, akit az egyenruhások még a bejelentés napján elfogtak, és gyanúsítottként kihallgattak.

A férfi beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy előző este a büfében iszogatott és záráskor látta, hogy a pultos hölgy elfelejtette kulcsra zárni az ajtót. Így hazament, átöltözött és kora hajnalban visszatért az italmérésbe, ahonnan elvitte a váltópénzt. Ezután rövid sétát tett a faluban, majd újra visszament és egy pár üveg alkoholt is magához vett. Az elvett pénzből még délelőtt egy régi adósságát rendezte, ezután nemsokára megjelentek nála a rendőrök. A megszerzett alkoholból addigra csak fél üvegnyi hiányzott.



