Közlekedés
46 perce
Pályazár az M1-esen, ezen a szakaszon figyeljen!
Ismét baleset volt az M1-es autópályán.
Baleset történt az M1-es autópályán a 31-es km-nél az országhatár felé vezető oldalon. Bicske térségében, a Hegyeshalom felé vezető oldalon kigyulladt egy gépjármű. A hatóságok megállították a forgalmat. Jelenleg pályazár van érvényben – közölte az utinform.hu.
Az MKIF Zrt. tájékoztatása szerint a forgalmat a Herceghalmi (26-os km) csomópontban terelik le. A torlódás jelenleg meghaladja a 3 km-t.
