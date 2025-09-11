1 órája
Pakoló kocsit zúztak le Ménfőcsanakon
A rendőrök az állampolgárok segítségét kérik.
Ismeretlen sofőr közlekedett fekete színű autóval augusztus 19-én 14.45-kor Győrben, az Újkút utcában. Figyelmetlenség miatt parkoló kocsinak ütközött, amelyben kárt okozott.
Az esetet követően az ismeretlen sofőr az adatai hátrahagyása nélkül elhajtott.
A fenti baleset okozójának azonosítása, illetve a körülmények tisztázása érdekében tanúk jelentkezését várja a Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya, a 9026 Győr, Szövetség utca 17. szám alatt, vagy a 96/520-092 illetve a 96/520-094-es telefonszámok valamelyikén. Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon is.