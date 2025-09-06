1 órája
Pakoló kocsinak ütköztek Győrben, keresik a felelőst
A rendőrség az állampolgárok segítségét kéri.
Illusztráció -
Forrás: Shutterstock
Egy ismeretlen július 11-én 15 óra és július 17-én 15 óra között eddig nem ismert járművel közlekedett a Győrben, a Máté Mária utcában. Nekiütközött egy közelben parkoló Opel személygépkocsinak, amelyben kárt okozott.
Az esetet követően az ismeretlen sofőr a helyszínről adatai hátrahagyása nélkül elhajtott - írta közleményében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A fenti baleset okozójának azonosítása, illetve a körülmények tisztázása érdekében tanúk jelentkezését várja a Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya, a 9026 Győr, Szövetség utca 17. szám alatt, vagy a 96/520-092 illetve a 96/520-094-es telefonszámok valamelyikén. Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon is.