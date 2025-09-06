Pakoló kocsinak ütköztek Győrben, keresik a felelőst

Egy ismeretlen július 11-én 15 óra és július 17-én 15 óra között eddig nem ismert járművel közlekedett a Győrben, a Máté Mária utcában. Nekiütközött egy közelben parkoló Opel személygépkocsinak, amelyben kárt okozott.

Az esetet követően az ismeretlen sofőr a helyszínről adatai hátrahagyása nélkül elhajtott - írta közleményében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság.