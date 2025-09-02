Baleset
3 órája
Összeütközött két személyautó Mosonmagyaróvár határában - félpályán halad a forgalom
A baleset Mosonmagyaróvár határában lassítja a forgalmat.
Összeütközött két személyautó Mosonmagyaróvár határában, az 1-es főúton, az Éger utcánál. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket. A mentők is megérkeztek a baleset helyszínére, ahol félpályán lezárták az érintett útszakaszt – írja a Katasztrófavédelem.
