Baleset

1 órája

Összeütközött két autó Bodonhelynél: tűzoltók és mentők vonultak a helyszínre - forgalomkorlátozás

A 8511-es úton szükséges volt a tűzoltók beavatkozása.

Összeütközött két autó Bodonhelynél: tűzoltók és mentők vonultak a helyszínre - forgalomkorlátozás

Egymásba futott két személyautó a Győr-Moson-Sopron vármegyei Bodonhely határában, a 8511-es úton. A csornai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen hárman utaztak. A raj a mentőkkel közösen egy embert kiemelt az egyik gépkocsiból. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - írta a Katasztrófavédelem.

Forrás: katasztrofavedelem.hu

 

 

