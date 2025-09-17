Összeütközött két autó Bodonhelynél: tűzoltók és mentők vonultak a helyszínre - forgalomkorlátozás

Egymásba futott két személyautó a Győr-Moson-Sopron vármegyei Bodonhely határában, a 8511-es úton. A csornai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen hárman utaztak. A raj a mentőkkel közösen egy embert kiemelt az egyik gépkocsiból. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - írta a Katasztrófavédelem.

Forrás: katasztrofavedelem.hu