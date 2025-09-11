szeptember 11., csütörtök

Rafinált csalók

1 órája

Egyre több az online csalás, vigyázzunk a kártyánkra!

Az online csalások Győr-Moson-Sopront sem kerülik el, a csalók egyre rafináltabb módszerekkel próbálkoznak.

Kisalföld.hu

A Kisalföldön élőktől az elmúlt időszakban több bejelentés érkezett a rendőrségre olyan csalásokról, amikor ismeretlenek jogosulatlanul használták a sértettek bankkártyáját. Sok esetben az áldozatok nem is tudták, miként jutottak hozzá adataikhoz az elkövetők - tette közzé a rendőrség honlapján.

online csalás
Az online csalások egyre több embert érintenek a régióban is. Forrás: Shutterstock

Így előzzük meg az internetes csalásokat

Íme, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság tanácsai:

  • Soha ne adja meg bankkártya-adatait ismeretlen oldalon! Mindig ellenőrizze, hogy az adott weboldal biztonságos.
  • Amennyiben lehetséges, online vásárlás során utánvéttel fizessen!
  • Ne kattintson gyanús e-mailekre vagy SMS-ekre! A bank soha nem kér adatokat e-mailben, SMS-ben vagy telefonon keresztül.
  • Használjon erős, egyedi jelszót internetbankjához, és kapcsolja be a kétfaktoros hitelesítést.
  • Rendszeresen ellenőrizze bankszámláját, hogy időben észrevegye az illetéktelen tranzakciókat.
  • Ne mentse el bankkártya-adatait nyilvános számítógépeken vagy ismeretlen alkalmazásokban.

Amennyiben az óvintézkedések ellenére mégis csalás áldozatává válik:

  • Azonnal tiltsa le bankkártyáját a bankja ügyfélszolgálatán keresztül!
  • Tegyen bejelentést a rendőrségen személyesen vagy az ügyfélkapun keresztül.
  • Gyűjtse össze a bizonyítékokat: gyanús üzenetek, e-mailek, képernyőfotók, tranzakciós értesítések.
