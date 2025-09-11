Egyre több az online csalás, vigyázzunk a kártyánkra!

A Kisalföldön élőktől az elmúlt időszakban több bejelentés érkezett a rendőrségre olyan csalásokról, amikor ismeretlenek jogosulatlanul használták a sértettek bankkártyáját. Sok esetben az áldozatok nem is tudták, miként jutottak hozzá adataikhoz az elkövetők - tette közzé a rendőrség honlapján.

Az online csalások egyre több embert érintenek a régióban is. Forrás: Shutterstock

Így előzzük meg az internetes csalásokat

Íme, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság tanácsai:

Soha ne adja meg bankkártya-adatait ismeretlen oldalon! Mindig ellenőrizze, hogy az adott weboldal biztonságos.

Amennyiben lehetséges, online vásárlás során utánvéttel fizessen!

Ne kattintson gyanús e-mailekre vagy SMS-ekre! A bank soha nem kér adatokat e-mailben, SMS-ben vagy telefonon keresztül.

Használjon erős, egyedi jelszót internetbankjához, és kapcsolja be a kétfaktoros hitelesítést.

Rendszeresen ellenőrizze bankszámláját, hogy időben észrevegye az illetéktelen tranzakciókat.

Ne mentse el bankkártya-adatait nyilvános számítógépeken vagy ismeretlen alkalmazásokban.

Amennyiben az óvintézkedések ellenére mégis csalás áldozatává válik: