Rafinált csalók
1 órája
Egyre több az online csalás, vigyázzunk a kártyánkra!
Az online csalások Győr-Moson-Sopront sem kerülik el, a csalók egyre rafináltabb módszerekkel próbálkoznak.
A Kisalföldön élőktől az elmúlt időszakban több bejelentés érkezett a rendőrségre olyan csalásokról, amikor ismeretlenek jogosulatlanul használták a sértettek bankkártyáját. Sok esetben az áldozatok nem is tudták, miként jutottak hozzá adataikhoz az elkövetők - tette közzé a rendőrség honlapján.
Így előzzük meg az internetes csalásokat
Íme, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság tanácsai:
- Soha ne adja meg bankkártya-adatait ismeretlen oldalon! Mindig ellenőrizze, hogy az adott weboldal biztonságos.
- Amennyiben lehetséges, online vásárlás során utánvéttel fizessen!
- Ne kattintson gyanús e-mailekre vagy SMS-ekre! A bank soha nem kér adatokat e-mailben, SMS-ben vagy telefonon keresztül.
- Használjon erős, egyedi jelszót internetbankjához, és kapcsolja be a kétfaktoros hitelesítést.
- Rendszeresen ellenőrizze bankszámláját, hogy időben észrevegye az illetéktelen tranzakciókat.
- Ne mentse el bankkártya-adatait nyilvános számítógépeken vagy ismeretlen alkalmazásokban.
Amennyiben az óvintézkedések ellenére mégis csalás áldozatává válik:
- Azonnal tiltsa le bankkártyáját a bankja ügyfélszolgálatán keresztül!
- Tegyen bejelentést a rendőrségen személyesen vagy az ügyfélkapun keresztül.
- Gyűjtse össze a bizonyítékokat: gyanús üzenetek, e-mailek, képernyőfotók, tranzakciós értesítések.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre