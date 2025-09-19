45 perce
Rettegett online csalás: ezt a mobilos pittyegést látta a nő, úsztak a 100 ezrek
Terhelték a bankkártyáját közel 600 ezer forinttal, bár a hölgy semmit sem rendelt. A rendőrség megosztotta tanácsait, hogy ne váljunk online csalás áldozatává.
Egy Sopron környéki nő tett feljelentést a rendőrkapitányságon: hétvégén több, bankkártyáját terhelő vásárlásról kapott értesítést, annak ellenére, hogy ő semmit nem vett. Az ismeretlen elkövető végül több részletben közel 600 ezer forint értékben költekezett, mire a sértett felhívta a bankját és letiltotta a vásárlásokat. Feljelentésekor kiderült, hogy augusztusban egy internetes oldalról akart sportruházatot venni, és fizetéskor megadta az összes bankkártyaadatát. A megrendelt áru nem érkezett meg, cserébe az eladó még vásárolgatott is a sértett kontójára. Egyre gyakoribbak az online csalások.
Online csalás elleni tanácsok
Az áldozattá válás elkerülése érdekében az internetes vásárlásokat kizárólag kellő körültekintés mellett és lehetőség szerint az eladó megbízhatóságának ellenőrzésével érdemes megtenni.
Íme, a rendőrök tanácsai:
- Mindig csak megbízható online kereskedőoldalról, aukciós weblapról vásároljanak!
- Soha ne utaljanak előre pénzt ismeretleneknek!
- Ha lehetőség van rá, akkor válasszák az utánvétes megoldást!
- Lehetőleg vásárlás előtt személyesen is győződjenek meg a termék állapotáról, megfelelő működéséről!
- Ha úgy látják, minden óvintézkedése ellenére becsapták, megkárosították, tegyenek feljelentést a lakhely szerint illetékes rendőrkapitányságon vagy bármely rendőri szervnél, illetve telefonon a 112-es segélyhívó számon.
A rendőrség a Mátrix Projekt keretében kiemelt figyelmet fordít az online térben elkövetett csalások felderítésére. Az ilyen bűncselekmények megelőzéséről további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat találnak a KiberPajzs oldalán.