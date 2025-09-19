Rettegett online csalás: ezt a mobilos pittyegést látta a nő, úsztak a 100 ezrek

Egy Sopron környéki nő tett feljelentést a rendőrkapitányságon: hétvégén több, bankkártyáját terhelő vásárlásról kapott értesítést, annak ellenére, hogy ő semmit nem vett. Az ismeretlen elkövető végül több részletben közel 600 ezer forint értékben költekezett, mire a sértett felhívta a bankját és letiltotta a vásárlásokat. Feljelentésekor kiderült, hogy augusztusban egy internetes oldalról akart sportruházatot venni, és fizetéskor megadta az összes bankkártyaadatát. A megrendelt áru nem érkezett meg, cserébe az eladó még vásárolgatott is a sértett kontójára. Egyre gyakoribbak az online csalások.

Ne váljunk online csalás áldozatává!

Fotó: Shutterstock

Online csalás elleni tanácsok

Az áldozattá válás elkerülése érdekében az internetes vásárlásokat kizárólag kellő körültekintés mellett és lehetőség szerint az eladó megbízhatóságának ellenőrzésével érdemes megtenni.

Íme, a rendőrök tanácsai:

Mindig csak megbízható online kereskedőoldalról, aukciós weblapról vásároljanak!

Soha ne utaljanak előre pénzt ismeretleneknek!

Ha lehetőség van rá, akkor válasszák az utánvétes megoldást!

Lehetőleg vásárlás előtt személyesen is győződjenek meg a termék állapotáról, megfelelő működéséről!

Ha úgy látják, minden óvintézkedése ellenére becsapták, megkárosították, tegyenek feljelentést a lakhely szerint illetékes rendőrkapitányságon vagy bármely rendőri szervnél, illetve telefonon a 112-es segélyhívó számon.

A rendőrség a Mátrix Projekt keretében kiemelt figyelmet fordít az online térben elkövetett csalások felderítésére. Az ilyen bűncselekmények megelőzéséről további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat találnak a KiberPajzs oldalán.