szeptember 9., kedd

Ádám névnap

21°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hatalmas a kár

2 órája

Önkiszolgáló boltokat raboltak ki magyarok Ausztriában - fotó

Címkék#önkiszolgáló bolt#Ausztria#rablás

Hatalmas kárt okoztak magyar betörők. Főleg Seewinkelben garázdálkodtak, 17 bűncselekményt tudtak eddig bizonyítani. Elfogták a fő gyanúsítottat.

Kisalföld.hu

Folyamatosan kutatták fel a magyar tolvajbandát az elmúlt hónapok során. Az osztrák és magyar nyomozók együttműködtek, a tettesek mindkét országban aktívak voltak és főként önkiszolgáló boltokra specializálódtak.

önkiszolgáló bolt
Önkiszolgáló boltokat fosztogattak a magyar bűnözők. Forrás: volksgruppen.orf.at.

Önkiszolgáló boltokat rabolt ki a magyar bűnbanda

Április és augusztus között a banda a Seewinkelben tevékenykedett, a betörők elsősorban az önkiszolgáló konténerekre specializálódtak.

Több mint 200 ezer euró kárt okozott egy magyar betörőbanda.

A különböző darabokból álló puzzle összerakásával végül sikerült a banda nyomára bukkanni. Augusztus 26-án Ausztriában végül csapdába ejtették őket: a főtettest Neusiedl am See/Nezsiderben egy autóba való betörési kísérlet közben fogták el

 – mondta Marban a volksgruppen.orf.at-nak. Ő most az eisenstadti börtönben van előzetes letartóztatásban. A rendőrség szerint a 17 bűncselekmény nagy részét beismerte, és azt állította, hogy a pénzre drogfüggőségének finanszírozásához volt szüksége. 

Öten fosztogattak

Egy másik, 33 éves gyanúsítottat Magyarországon tartóztattak le. A többiek után továbbra is folyik a nyomozás.

A tolvajok színesfémeket vittek el egy üzemből, tetteiket részben a biztonsági kamerák is rögzítették. 

A banda öt főből áll. Különböző településeken, főként Neusiedl am See/Nezsider kerületben, összesen 17 betörést hajtottak végre. Ezek összesen valamivel több mint 200 000 euró kárt okoztak

 – mondta Marban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu