Önkiszolgáló boltokat raboltak ki magyarok Ausztriában - fotó

Folyamatosan kutatták fel a magyar tolvajbandát az elmúlt hónapok során. Az osztrák és magyar nyomozók együttműködtek, a tettesek mindkét országban aktívak voltak és főként önkiszolgáló boltokra specializálódtak.

Önkiszolgáló boltokat fosztogattak a magyar bűnözők. Forrás: volksgruppen.orf.at.

Önkiszolgáló boltokat rabolt ki a magyar bűnbanda

Április és augusztus között a banda a Seewinkelben tevékenykedett, a betörők elsősorban az önkiszolgáló konténerekre specializálódtak.

Több mint 200 ezer euró kárt okozott egy magyar betörőbanda.

A különböző darabokból álló puzzle összerakásával végül sikerült a banda nyomára bukkanni. Augusztus 26-án Ausztriában végül csapdába ejtették őket: a főtettest Neusiedl am See/Nezsiderben egy autóba való betörési kísérlet közben fogták el

– mondta Marban a volksgruppen.orf.at-nak. Ő most az eisenstadti börtönben van előzetes letartóztatásban. A rendőrség szerint a 17 bűncselekmény nagy részét beismerte, és azt állította, hogy a pénzre drogfüggőségének finanszírozásához volt szüksége.

Öten fosztogattak

Egy másik, 33 éves gyanúsítottat Magyarországon tartóztattak le. A többiek után továbbra is folyik a nyomozás.

A tolvajok színesfémeket vittek el egy üzemből, tetteiket részben a biztonsági kamerák is rögzítették.

A banda öt főből áll. Különböző településeken, főként Neusiedl am See/Nezsider kerületben, összesen 17 betörést hajtottak végre. Ezek összesen valamivel több mint 200 000 euró kárt okoztak

– mondta Marban.