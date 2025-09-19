Tegnap, 17:37
Kigyulladt egy autó, önkéntes tűzoltók kezdték meg az oltás, de nem tudták megmenteni a járművet
Kigyulladt egy autó a szili határban, a helyi önkéntes tűzoltók értek először a helyszínre. Korábban egy árokba csúszott járműhöz siettek az önkéntes tűzoltók.
Az elmúlt napokban személygépkocsikkal kapcsolatos esetekhez vonultak a szili önkéntes tűzoltók. Árokba hajtott az egyik autó, a másik pedig kigyulladt. Az önkéntes tűzoltók tették a dolgukat. Közösségi oldalukon számoltak be az esetekről.
Munkában az önkéntes tűzoltók
Szombat kora délután Vág és Szil között egy Volkswagen hagyta el az útpályát, szerencsére a benne ülők apróbb sérülésekkel megúszták. Kedden délután Szil határában egy BMW csúszott le a földútról, ami aztán később lángra is kapott és teljesen kiégett.
A szili önkéntes tűzoltók mindkétszer elsőként érkezett a helyszínre. Az előbbi esetnél nem volt szükség komoly tűzoltói beavatkozásra, mindössze áramtalanították a járművet, míg a keddi esetnél hiába értek gyorsan a helyszínre és avatkoztak be szakszerűen, a jármű menthetetlen volt.
