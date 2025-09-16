szeptember 16., kedd

2 órája

Többször is ököllel verte, majd a szakítás után meglopta a barátnőjét

Címkék#bántalmazás#rendőrség#erőszak

A Soproni Járási Ügyészség vádat emelt az erőszakos, többszörös visszaeső férfival szemben. A vádlott többször ököllel verte meg a barátnőjét, majd miután a sértett szakított vele, feltörte az albérletét, és onnan értékeket lopott el.  

Kisalföld.hu

A vádirat szerint a férfi a büntetés végrehajtási intézetből tavaly nyáron történő szabadulását követően több hónapig párkapcsolatban élt a sértettel, kapcsolatuk jellemzője volt a közös italozás és a vádlott féltékenysége. Ez alatt a férfi legalább kétszer ököllel verte meg a sértettet.

A férfi legalább kétszer ököllel verte meg a sértettet. 
Fotóillusztráció: Shutterstock

Ököllel verte legalább kétszer

Az első alkalommal egy soproni szórakozó hely előtt többször, ököllel a fején megütötte, a másik alkalommal egy soproni lakásban szintén többször, ököllel arcul ütötte a sértettet. A nőnek mindkét alkalommal 8 napon belül gyógyuló arc- és koponyazúzódása keletkezett. A sértett idén márciusban szakított a vádlottal. A szakítást követően röviddel az erősen ittas férfi feltörte a sértett soproni albérletét, majd a ruháit szétdobálta, tisztítószerrel lelocsolta, a fagyasztóból kivette az élelmiszereket és ellopott a sértettől 300.000 forint készpénzt, valamint egy 20.000 forint értékű kést.

Fegyházba küldenék

Az ügyészség a férfit kapcsolati erőszak bűntettével, magánlaksértés, rongálás, valamint lopás vétségével vádolta meg és indítványt tett arra, hogy a Soproni Járásbíróság a vádlottat fegyházban letöltendő szabadságvesztésre, valamint közügyektől eltiltásra ítélje azzal, hogy a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható - áll a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség közleményében.

 

