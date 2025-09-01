szeptember 1., hétfő

Baleset

1 órája

Nem figyelt hátra, Citroen-nek ütközött

Címkék#tanú#bejárat#hátramenet#sofőr#baleset

Neki ütközött egy ott várakozó Citroen-nek.

Kisalföld.hu
Nem figyelt hátra, Citroen-nek ütközött

Győrben, a Nagysándor József utca 29. szám alatti ingatlan hátsó bejárata előtti útszakaszon ismeretlen sofőr ismeretlen gépjárművel hátramenetet hajtott végre augusztus 14-én 7 óra 30 perc és 20 óra 30 perc között. Figyelmetlen vezetése miatt neki ütközött egy ott várakozó Citroen személygépkocsinak, amelyben kárt okozott.

Az esetet követően az ismeretlen sofőr a helyszínről adatai hátra hagyása nélkül elhajtott. A fenti baleset okozóinak azonosítása, illetve a körülmények tisztázása érdekében tanúk jelentkezését várja a Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya, a 9026 Győr, Szövetség utca 17. szám alatt, vagy a 96/520-092 illetve a 96/520-094-es telefonszámok valamelyikén.

Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon is.

 

 

