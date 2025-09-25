szeptember 25., csütörtök

Tanúkat keres a rendőrség

1 órája

Nekiütközött a parkoló Toyotának Győrben, majd elhajtott

Az esetet követően az ismeretlen sofőr a helyszínről adatai hátra hagyása nélkül elhajtott.

Kisalföld.hu

Győrben, a Mátyás téri várakozóhelyről kifelé hátramenetben közlekedett egy sofőr ismeretlen gépjárműjével. Haladása során – vélhetően figyelmetlensége miatt – nekiütközött az úttest ellentétes oldalán parkoló Toyota C-HR személygépkocsinak, és azt megrongálta.

Az esetet követően az ismeretlen sofőr a helyszínről adatai hátra hagyása nélkül elhajtott.

A baleset okozójának azonosítása, illetve a körülmények tisztázása érdekében tanúk jelentkezését várja a Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya, a 9026 Győr, Szövetség utca 17. szám alatt, vagy a 96/520-092 illetve a 96/520-094-es telefonszámok valamelyikén.

Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon is.

 

