Nekiment egy Lexusnak, és egy Renault is útban volt

Ismeretlen személy, egy kék színű, Volkswagen Passat autóval közlekedett augusztus 21-én reggel 7 óra körül Győrben, a Czuczor Gergely utcában – írja közleményében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Mint írják: a sofőr nekiütközött a mellette parkoló Lexus bal hátsó részének, majd a mögötte várakozó Renault kocsiban is kárt okozott. Az ismeretlen okozó a helyszínről adatai hátrahagyása nélkül elhajtott.

A baleset során személyi sérülés nem történt.