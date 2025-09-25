3 órája
Nekiment egy Lexusnak, és egy Renault is útban volt
Tanúk jelentkezését várja a Győri Rendőrkapitányság.
Ismeretlen személy, egy kék színű, Volkswagen Passat autóval közlekedett augusztus 21-én reggel 7 óra körül Győrben, a Czuczor Gergely utcában – írja közleményében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Mint írják: a sofőr nekiütközött a mellette parkoló Lexus bal hátsó részének, majd a mögötte várakozó Renault kocsiban is kárt okozott. Az ismeretlen okozó a helyszínről adatai hátrahagyása nélkül elhajtott.
A baleset során személyi sérülés nem történt.
A baleset körülményeinek tisztázása érdekében, tanúk jelentkezését várja a Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya, Győr Szövetség utca 17. szám alatt vagy az 520-092 illetve a 520-094-es telefonszámon.