Nekiment egy Lexusnak, és egy Renault is útban volt

Tanúk jelentkezését várja a Győri Rendőrkapitányság.

Nekiment egy Lexusnak, és egy Renault is útban volt

Ismeretlen személy, egy kék színű, Volkswagen Passat autóval közlekedett augusztus 21-én reggel 7 óra körül Győrben, a Czuczor Gergely utcában – írja közleményében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Mint írják: a sofőr nekiütközött a mellette parkoló Lexus bal hátsó részének, majd a mögötte várakozó Renault kocsiban is kárt okozott. Az ismeretlen okozó a helyszínről adatai hátrahagyása nélkül elhajtott. 

A baleset során személyi sérülés nem történt.

A baleset körülményeinek tisztázása érdekében, tanúk jelentkezését várja a Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya, Győr Szövetség utca 17. szám alatt vagy az 520-092 illetve a 520-094-es telefonszámon.

 

 

