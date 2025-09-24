Lecsapott a NAV: a rajtaütés nem akármilyen eredményre vezetett

Egy ismert – kisgépeket gyártó – márka termékeinek körében rendelkezett kizárólagos forgalmazási jogosultsággal az a belföldi gazdasági társaság, amely a távol-keleti gyártótól beszerzett portékák értékesítéséből származó bevételei után keletkező áfafizetési kötelezettségét, egy négy szintű számlázási láncolat létrehozásával és beiktatásával csökkentette. A kisgépeket és alkatrészeiket a számlázási láncolatban szereplő cégek egymás között számlázták azért, hogy a kizárólagos forgalmazó cég a jogügyletekről kiállított számlák áfatartalmával csökkenthesse fizetendő adójának mértékét, azonban ezekhez az értékesítésekhez tényleges teljesítés nem kapcsolódott. A NAV lecsapott.

Résen volt a NAV

A NAV közleményében olvasható: az elkövetők hiába építették fel a többszintű csalási szisztémát, a borsodi revizorok bűnügyi jelzése alapján indult nyomozás feltárta a bűncselekményt. A központi költségvetésnek okozott több, mint 1 milliárd forint kár megtérítése, illetve a számlázási láncolat tevékenységének megszakítása érdekében a pénzügyi nyomozók a NAV Bevetési Igazgatóságával együttműködve 22 helyszínen csaptak le. A rajtaütés eredményre vezetett: a nyomozók közel 1 milliárd forint értékben vettek zár alá gépjárműveket, tárgyi eszközöket, követeléseket, illetve ingatlanhoz kapcsolódó bérleti jogot.

A kutatások alkalmával a NAV szolgálati kutyáinak, Jázminnak és Jill-Konak a segítségével kábítószergyanús anyagok, anyagmaradványok, illetve szabálytalanul tárolt lőfegyverek és lőszerek is előkerültek, ezért a pénzügyőrök értesítették az illetékes rendőrhatóságot.

Az akció eredményeképp 8 főt költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználás bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki a nyomozók.

Jázmin és Jill-Ko beszerzéséhez az Európai Unió CCEI programja nyújtott pénzügyi támogatást.

