szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

14°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tetten érés

1 órája

Lecsapott a NAV: a rajtaütés nem akármilyen eredményre vezetett

Címkék#NAV#Nemzeti Adó-és Vámhivatal#akció#csalás#rajtaütés

Olyan gazdasági társaságra csapott le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága, amely kisgépek és azok alkatrészeinek kereskedelméről kiállított fiktív számlákkal csökkentette a fizetendő áfát. A számlázási láncolat tevékenységének megszakítása érdekében a pénzügyi nyomozók a NAV Bevetési Igazgatóságával együttműködve 22 helyszínen csaptak le.

Kisalföld.hu

Egy ismert – kisgépeket gyártó – márka termékeinek körében rendelkezett kizárólagos forgalmazási jogosultsággal az a belföldi gazdasági társaság, amely a távol-keleti gyártótól beszerzett portékák értékesítéséből származó bevételei után keletkező áfafizetési kötelezettségét, egy négy szintű számlázási láncolat létrehozásával és beiktatásával csökkentette. A kisgépeket és alkatrészeiket a számlázási láncolatban szereplő cégek egymás között számlázták azért, hogy a kizárólagos forgalmazó cég a jogügyletekről kiállított számlák áfatartalmával csökkenthesse fizetendő adójának mértékét, azonban ezekhez az értékesítésekhez tényleges teljesítés nem kapcsolódott. A NAV lecsapott.

NAV csalás akció rajtaütés
A NAV közleményében olvasható: az elkövetők hiába építették fel a többszintű csalási szisztémát, a borsodi revizorok bűnügyi jelzése alapján indult nyomozás feltárta a bűncselekményt.

Résen volt a NAV

A NAV közleményében olvasható: az elkövetők hiába építették fel a többszintű csalási szisztémát, a borsodi revizorok bűnügyi jelzése alapján indult nyomozás feltárta a bűncselekményt. A központi költségvetésnek okozott több, mint 1 milliárd forint kár megtérítése, illetve a számlázási láncolat tevékenységének megszakítása érdekében a pénzügyi nyomozók a NAV Bevetési Igazgatóságával együttműködve 22 helyszínen csaptak le. A rajtaütés eredményre vezetett: a nyomozók közel 1 milliárd forint értékben vettek zár alá gépjárműveket, tárgyi eszközöket, követeléseket, illetve ingatlanhoz kapcsolódó bérleti jogot.

A kutatások alkalmával a NAV szolgálati kutyáinak, Jázminnak és Jill-Konak a segítségével kábítószergyanús anyagok, anyagmaradványok, illetve szabálytalanul tárolt lőfegyverek és lőszerek is előkerültek, ezért a pénzügyőrök értesítették az illetékes rendőrhatóságot.

Az akció eredményeképp 8 főt költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználás bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki a nyomozók.

Jázmin és Jill-Ko beszerzéséhez az Európai Unió CCEI programja nyújtott pénzügyi támogatást.

Mint ahogy arról korábban írtunk: ha egy épület, épületrész élet- vagy balesetveszélyes, vagy engedély nélkül épült és nem tehető szabályossá, az illetékes kormányhivatal bontást vagy – kisebb sérülésnél, hiányosságnál – javítást rendelhet el, például egy veszélyes kéménynél, hiányos tetőzetnél. A költségek pedig magasak lehetnek, ha a kötelezett helyett a hatóságoknak kell beavatkozniuk. Omlásveszély: figyeljük az intő jeleket, előzzük meg a baleseteket, és ne várjuk meg, míg a NAV intézkedik.

Érdemes figyelni arra is: új adategyeztetési kampány indult, ami most rengeteg vállalkozást érinthet. Aki a NAV adategyeztetés során elszalasztja a határidőt, nemcsak borsos bírságra, hanem sokkal szigorúbb ellenőrzésre is számíthat. Most tényleg minden apró hiba végzetes lehet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu