Nagy kárt okoztak, keresi őket a rendőrség

Ismeretlen sofőr június 28-án 7 óra 30 perc és július 4-én 16 óra között Győrben, a Puskás Tivadar utca 4. szám alatt lévő Berger udvarban közlekedett ismeretlen gépjárművel. Hátramenetet hajtott végre, amikor neki ütközött egy Skoda személygépkocsinak, amelyben kárt okozott.

Győrben, az Ipar utcában, a belső forgalmi sávban közlekedett ismeretlen sofőr egy járműszerelvénnyel augusztus 11-én 10 óra 45 perckor. A Kiskúti út kereszteződéséhez érve – vélhetően figyelmetlen vezetése miatt – részben áttért a külső forgalmi sávba, amelyben egy Volvo gépkocsi közlekedett. A Volvo sofőrje, hogy az ütközést elkerülje, jobbra kormányozta az autóját, amelynek következtében a kiemelt szegélynek ütközött, és a jármű megsérült.

Az eseteket követően az ismeretlen sofőrök a helyszínről adataik hátra hagyása nélkül elhajtottak.

A fenti balesetek okozóinak azonosítása, illetve a körülmények tisztázása érdekében tanúk jelentkezését várja a Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya, a 9026 Győr, Szövetség utca 17. szám alatt, vagy a 96/520-092 illetve a 96/520-094-es telefonszámok valamelyikén.