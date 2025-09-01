Nagy baleset az M1-esen Lébénynél: tetejére borult egy autó, átterelés a sztrádán - térkép

7.45 - A torlódás mindkét irányban meghaladta a 10 km-t

Az átterelést megnyitották a baleset helyszínén az M1-esen, irányonként 2 sávon halad újra a forgalom - közölte az MKIF.

7.38 - "Átesett" egy autó az M1-es másik oldalára

Három gépkocsi ütközött össze az M1-es autópálya 142-es kilométerszelvényénél, Lébény térségében, a Hegyeshalom felé vezető irányban. A baleset következtében az egyik jármű átkerült a Budapest felé vezető oldalra, és a tetejére borult. A lébényi hivatásos tűzoltók megkezdték a kocsik áramtalanítását. A baleset miatt mindkét irányban egy-egy sávon halad a forgalom.