Keményen indul szeptember

2 órája

Nagy baleset az M1-esen Lébénynél: tetejére borult egy autó, átterelés a sztrádán - térkép, frissítve

A forgalomkorlátozás a pálya mindkét oldalának haladását érinti - közölte a Katasztrófavédelem.

Kisalföld.hu
Nagy baleset az M1-esen Lébénynél: tetejére borult egy autó, átterelés a sztrádán - térkép, frissítve

Óriási a dugó az M1-es Lébény térségében a baleset következtében. A kocsisor meghaladja a 10 km-t. Fotó: Kisalföld-archívum

8:58: Az Országos Mentőszolgálat portálunk megkeresésére elmondta, hogy a helyszínről két férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak a mentők kórházba.

Előzmény:

7.45 - A torlódás mindkét irányban meghaladta a 10 km-t

Az átterelést megnyitották a baleset helyszínén az M1-esen, irányonként 2 sávon halad újra a forgalom - közölte az MKIF.

7.38 - "Átesett" egy autó az M1-es másik oldalára

Három gépkocsi ütközött össze az M1-es autópálya 142-es kilométerszelvényénél, Lébény térségében, a Hegyeshalom felé vezető irányban. A baleset következtében az egyik jármű átkerült a Budapest felé vezető oldalra, és a tetejére borult. A lébényi hivatásos tűzoltók megkezdték a kocsik áramtalanítását. A baleset miatt mindkét irányban egy-egy sávon halad a forgalom.

 

 

 

