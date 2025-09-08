szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

25°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Balesetmegelőzés

2 órája

Autók, motorok és quadok találkoztak Téten, a rendőrök is ott voltak

Címkék#találkozó#Tét#rendőrség

Téten szeptember 6-án autók, motorok és quadok találkozóján a rendőrség munkatársai hasznos programokkal várták az érdeklődőket.

Kisalföld.hu
Autók, motorok és quadok találkoztak Téten, a rendőrök is ott voltak

Forrás: police.hu

A legnagyobb sikere a motoros vezetéstechnikai pályának volt, amit többen is kipróbáltak. Tanácsokkal is ellátták a kétkerekűek vezetőit. Kizárólag bukósisakkal léphettek a pályára, a becsatolt, megfelelő méretű, repedésmentes bukósisak nyújthat kellő védelmet. Elmondták továbbá, hogy motorozás közben nagy hangsúlyt kell fektetni az öltözékre is. Az élénk színű bukósisak, motoros ruha és csizma nemcsak könnyebben észrevehetővé teszi a motorost, egy balesetben a súlyos sérülések kockázatát csökkentik.

A vállalkozó kedvűek KRESZ-kereket pörgethettek és tesztlapok kitöltésével tehették próbára tudásukat. Az úgynevezett részeg- és drogosszemüvegek kipróbálásával megtapasztalhatták, hogy az alkohol, illetve a kábítószer milyen hatásokkal bír. A gyerekek különböző játékos feladványok segítségével eleveníthették fel közlekedési ismereteiket. A nyertesek láthatóságot elősegítő eszközöket, kiegészítőket kaptak ajándékba - közölte honlapján a rendőrség.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu