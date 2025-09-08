Autók, motorok és quadok találkoztak Téten, a rendőrök is ott voltak

A legnagyobb sikere a motoros vezetéstechnikai pályának volt, amit többen is kipróbáltak. Tanácsokkal is ellátták a kétkerekűek vezetőit. Kizárólag bukósisakkal léphettek a pályára, a becsatolt, megfelelő méretű, repedésmentes bukósisak nyújthat kellő védelmet. Elmondták továbbá, hogy motorozás közben nagy hangsúlyt kell fektetni az öltözékre is. Az élénk színű bukósisak, motoros ruha és csizma nemcsak könnyebben észrevehetővé teszi a motorost, egy balesetben a súlyos sérülések kockázatát csökkentik.

A vállalkozó kedvűek KRESZ-kereket pörgethettek és tesztlapok kitöltésével tehették próbára tudásukat. Az úgynevezett részeg- és drogosszemüvegek kipróbálásával megtapasztalhatták, hogy az alkohol, illetve a kábítószer milyen hatásokkal bír. A gyerekek különböző játékos feladványok segítségével eleveníthették fel közlekedési ismereteiket. A nyertesek láthatóságot elősegítő eszközöket, kiegészítőket kaptak ajándékba - közölte honlapján a rendőrség.