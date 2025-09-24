35 perce
Drámai szüléshez rohant több mentő
Hétvégén kezdődtek a fájásai egy 37 hetes kismamának Győr-Moson-Sopron vármegyében. Az édesanya hívta a mentőket hívott, a mentésirányítás pedig több egységet, köztük rohamkocsit riasztott.
A helyszínre érkező mentők megvizsgálták a kismamát, majd felkészültek a szülés körüli ellátás biztosítására. A szülés percei egyre feszültebbé váltak, amikor az események nem várt fordulatot vettek. A baba elakadt a szülőcsatornában, így a mentők további mentőerő segítségét kérték.
Mentők segítettek
A rádióban elhangzottak nyomán egy szolgálatát épp befejező mentőtiszt és egy szakorvos is azonnal reagált, így a helyzet súlyosságát érezve azonnal a helyszínre siettek. A mentők az idővel versenyt futva, összefogással küzdöttek a kis életért.
A hős kismama az életmentők segítségével végül világra hozta első gyermekét, Botondot, aki rögtön felsírt. Az egészséges babát és büszke anyukáját stabil állapotban szállították kórházba.