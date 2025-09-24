Drámai szüléshez rohant több mentő

A helyszínre érkező mentők megvizsgálták a kismamát, majd felkészültek a szülés körüli ellátás biztosítására. A szülés percei egyre feszültebbé váltak, amikor az események nem várt fordulatot vettek. A baba elakadt a szülőcsatornában, így a mentők további mentőerő segítségét kérték.

A Mentők segítségével születhetett meg Botond.

Forrás: Országos Mentőszolgálat

Mentők segítettek

A rádióban elhangzottak nyomán egy szolgálatát épp befejező mentőtiszt és egy szakorvos is azonnal reagált, így a helyzet súlyosságát érezve azonnal a helyszínre siettek. A mentők az idővel versenyt futva, összefogással küzdöttek a kis életért.

A hős kismama az életmentők segítségével végül világra hozta első gyermekét, Botondot, aki rögtön felsírt. Az egészséges babát és büszke anyukáját stabil állapotban szállították kórházba.