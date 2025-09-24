szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

15°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefogtak

35 perce

Drámai szüléshez rohant több mentő

Címkék#segítség#kismama#gyermek#szakorvos

Hétvégén kezdődtek a fájásai egy 37 hetes kismamának Győr-Moson-Sopron vármegyében. Az édesanya hívta a mentőket hívott, a mentésirányítás pedig több egységet, köztük rohamkocsit riasztott.

Kisalföld.hu

A helyszínre érkező mentők megvizsgálták a kismamát, majd felkészültek a szülés körüli ellátás biztosítására. A szülés percei egyre feszültebbé váltak, amikor az események nem várt fordulatot vettek. A baba elakadt a szülőcsatornában, így a mentők további mentőerő segítségét kérték.

A Mentők segítségével születhetett meg Botond.
A Mentők segítségével születhetett meg Botond.
Forrás: Országos Mentőszolgálat

Mentők segítettek 

A rádióban elhangzottak nyomán egy szolgálatát épp befejező mentőtiszt és egy szakorvos is azonnal reagált, így a helyzet súlyosságát érezve azonnal a helyszínre siettek. A mentők az idővel versenyt futva, összefogással küzdöttek a kis életért.

A hős kismama az életmentők segítségével végül világra hozta első gyermekét, Botondot, aki rögtön felsírt. Az egészséges babát és büszke anyukáját stabil állapotban szállították kórházba.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu