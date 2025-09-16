szeptember 16., kedd

Lopás gyanúja

1 órája

Megtetszett neki az IPhone, zsebre tette a bevásárlóközpontban - fotó

A győri nyomozók a lakosság segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához. A Győri Rendőrkapitányság büntetőeljárást folytat lopás bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen –írja a police.hu. Ahogy a rendőrség facebook oldalán látható, a képeken látható férfi gyanúsítható azzal, hogy augusztus 8-án 19 óra 50 perc körül  Győrben, a Vasvári Pál utcában lévő bevásárlóközpont egyik üzletéből egy Apple IPhone 16 Pro típusú mobiltelefon készülékét lopott el, közel 600 ezer forint értékben.

A feltételezett elkövetőről a biztonsági kamera felvételt készített. A fotókat itt tekinthetik meg.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható személyt felismeri, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen a Győri Rendőrkapitányságon (9024 Győr, Zrínyi utca 54.), illetve névtelensége megőrzése mellett hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96-417-329-es telefonszámon.

Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívó számok valamelyikén.

 

