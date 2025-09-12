Magánnyomozónak hazudta magát a csaló, hogy kifosszon egy idős asszonyt

Szeptember 9-én telefonon kereste meg leendő áldozatát egy ismeretlen férfi: Magánnyomozóként mutatkozott be, és elmondta, hogy a hívott fél fiát bűncselekménybe keveredett, letartóztatták, felajánlja segítségét kiszabadulása érdekében. Ahhoz, hogy el tudja intézni, hogy a fiú hazamenjen, óvadékot kell fizetni, amit 3 millió forintban határoztak meg. Mivel az asszony a gyermekének segíteni akart, követte a hívó utasításait: a pénzt borítékba tette és egy sportpályán lévő villanyoszlopra helyezte, majd elhagyta a helyszínt.

Forrás: police.hu

Időközben a sértett elmesélte mindezt hazaérkező lányának, aki felhívta testvérét, és kiderült, hogy az édesanya csalás áldozatává vált.

Az ügyben a Soproni Rendőrkapitányság csalás bűntette miatt eljárást indított.

Az áldozattá válás elkerülése érdekében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság az alábbiakra hívja fel a figyelmet:

A szélhámosok módszerének lényege, hogy telefonon felhívják az áldozatot, és unokának, rokonnak vagy a családtag ügyében eljáró hivatalos személynek adják ki magukat.

A beszélgetés során valamilyen sürgős, drámai eseményre (pl. baleset, tartozás, letartóztatás) hivatkozva próbálnak pénzt vagy értéktárgyakat kicsalni a kitalált hír hallatán megrémült potenciális áldozattól.

A biztonságuk érdekében soha ne adjanak ki személyes adatokat telefonon!

Ne engedjenek a hívó sürgetésének! Kérjenek időt, és ellenőrizzék az állítólagos eseményt!

Azonnal hívják fel a csaló által hivatkozott személyt, vagy más családtagjukat!

Ha gyanús a hívás, értesítsék a rendőrséget!