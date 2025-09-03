1 órája
Autóbaleset történt az M86-oson, szalagkorlátnak hajtott a jármű - fotók
Szalagkorlátnak hajtott egy autó szerdán reggel az M86-os autóúton. Répcelak közelében történt a baleset, a csornai oldalon. Az M86-os gyorsforgalmira a répcelaki és a nicki tűzoltók siettek.
Az M86-os autóúton reggel történt balesetről osztott meg fotókat közösségi oldalán a répcelaki önkormányzati tűzoltóság. A Vas vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatója szerint Répcelak közelében, a Csorna felé vezető oldalon szalagkorlátnak ütközött egy személyautó.
A műszaki mentést végző répcelaki önkormányzati és nicki önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben két ember utazott. A baleset helyszínén olaj és törmelék került az útburkolatra, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a mentés idejére.