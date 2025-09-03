szeptember 3., szerda

Ketten utaztak a kocsiban

1 órája

Autóbaleset történt az M86-oson, szalagkorlátnak hajtott a jármű - fotók

Címkék#szalagkorlát#Répcelak#M86-os főút#baleset

Szalagkorlátnak hajtott egy autó szerdán reggel az M86-os autóúton. Répcelak közelében történt a baleset, a csornai oldalon. Az M86-os gyorsforgalmira a répcelaki és a nicki tűzoltók siettek.

Kisalföld.hu

Az M86-os autóúton reggel történt balesetről osztott meg fotókat közösségi oldalán a répcelaki önkormányzati tűzoltóság. A Vas vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatója szerint Répcelak közelében, a Csorna felé vezető oldalon szalagkorlátnak ütközött egy személyautó. 

Az M86-os autóúton történt baleset.
Baleset történt az M86-os autóúton, Répcelak közelében. Szalagkorlátnak hajtott egy autó. Fotó: Répcelaki önkormányzati tűzoltóság

A műszaki mentést végző répcelaki önkormányzati és nicki önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben két ember utazott. A baleset helyszínén olaj és törmelék került az útburkolatra, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a mentés idejére.

Fotó: Répcelaki önkormányzati tűzoltóság
Fotó: Répcelaki önkormányzati tűzoltóság
Fotó: Répcelaki önkormányzati tűzoltóság

 

