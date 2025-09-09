szeptember 9., kedd

Család jutott bajba

3 órája

Szabadnapos hős az M1-es autópályán: Életet mentett a lébényi tűzoltó

Címkék#M1-es autópálya#lébényi#anya gyermek#szabadnapos hős#baleset#katasztrófavédelem

A napokban az árokba sodródott egy személyautó az M1-es sztrádán, amiben egy édesanya utazott gyermekeivel. Egy a közelben élő, épp szabadnapos hős tűzoltó az M1-esen sietett a segítségükre.

Kisalföld.hu
Szabadnapos hős az M1-es autópályán: Életet mentett a lébényi tűzoltó

Fotó: Forrás: Katasztrófavédelem

Szeptember harmadikán délután öt körül érkezett a riasztás Sári József tűzoltó főtörzsőrmester telefonjára, hogy baleset történt az M1-es autópályán, Lébény térségében: egy személyautó hajtott árokba a Hegyeshalom felé vezető oldalon. A hős tűzoltó ezúttal sem tétlenkedett.

M1-es
Az M1-esen közbelépő hős tűzoltó sok akcióban vett már részt és segített a bajbajutottakon. Fotó: Katasztrófavédelem

Hős tűzoltó rohant a bajbajutott család megsegítésére az M1-esen

József éppen a baleset közelében lakik, látta is, hogy valami történt a sztrádán, így nem késlekedett. Autójával a helyszínre sietett, és tette, amit minden szolgálatban tenni szokott, segített a bajbajutottakon. Amikor odaért, egy mosonmagyaróvári orvos már megvizsgálta az autó három utasát, így már biztos volt, hogy a két gyermeknek az ijedségen kívül nem esett baja, és az édesanyjuk is megúszta pár karcolással az esetet.  

A főtörzsőrmester biztosította a helyszínt a győri tűzoltók és a mentőegységek kiérkezéséig, és segített az anya és gyermekei ellátásában. 

Sári József tűzoltó főtörzsőrmester hivatátot és önkéntes lánglovag is. Fotó: KATVÉD

Közel két évtizede tűzoltó

Sári József tűzoltó főtörzsőrmester már gyerekként eldöntötte, egyszer bizony ő is a tűzoltókhoz akar tartozni, az álom 2008-ban valósággá vált. Pályafutását Csornán kezdte, 2012 óta a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltó-parancsnokságon szolgál, jelenleg a lébényi katasztrófavédelem őrsének szerparancsnoka, emellett Mosonszentmiklós Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének az elnöke. Ezek után nem volt kérdés, hogy teszi, amit ilyen helyzetben egy elhivatott tűzoltó megtehet.

 

