szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

18°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Krimi

46 perce

Megrázó részletek derültek ki a lovászpatonai csecsemőgyilkosság tárgyalásán

Címkék#Tenyek hu#lovászpatonai#bűncselekmény#csecsemőgyilkosság

Drámai részletek derültek ki. Megkezdődött a tárgyalása a lovászpatonai csecsemőgyilkosságnak.

Kisalföld.hu

Guggolva szülte meg kisbabáját, miközben a gyermek fejjel a fagyos talajra esett. Felkavaró részletek derültek ki a lovászpatonai csecsemőgyilkosság tárgyalásán arról a hatgyerekes anyukáról, akit azzal vádolnak, hogy megölte a kislányát. Az asszony tudta, hogy terhes, de a végsőkig titkolta, majd miután megszülte a gyermeket, egy szemétdombon egy gumiabroncsba rejtette. A nő tagadja, hogy előre kitervelte a gyilkosságot, azonban ha bűnösnek találják és elítélik, akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat.

lovászpatonai csecsemőgyilkosság
Megkezdődött a lovászpatonai csecsemőgyilkosság tárgyalása.
Fotó: Borsonline-archív

A lovászpatonai csecsemőgyilkosság részletei

A tenyek.hu videójában elhangzott: életképes volt a lány, de tompítás nélkül feltehetően fejére esett közepes erővel. Az édesanya nem próbált meg rajta segíteni, hanem a köldökzsinórral és a méhlepénnyel együtt összecsomagolva a szemétdombon rejtette el. 

Dr. Keszthelyi Kálmán ügyvéd úgy nyilatkozott, hogy előre kitervelt, 14 évet be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett bűncselekmény kétszeresen minősítő körülmény, ez pedig lehetővé teszi a BTK-ban az életfogytiglani büntetés kiszabását.

A nő részben ismerte be tettét. A tárgyalás várhatóan novemberben folytatódik.

A Tények videóját ide kattintva lehet megtekinteni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu