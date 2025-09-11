Megrázó részletek derültek ki a lovászpatonai csecsemőgyilkosság tárgyalásán

Guggolva szülte meg kisbabáját, miközben a gyermek fejjel a fagyos talajra esett. Felkavaró részletek derültek ki a lovászpatonai csecsemőgyilkosság tárgyalásán arról a hatgyerekes anyukáról, akit azzal vádolnak, hogy megölte a kislányát. Az asszony tudta, hogy terhes, de a végsőkig titkolta, majd miután megszülte a gyermeket, egy szemétdombon egy gumiabroncsba rejtette. A nő tagadja, hogy előre kitervelte a gyilkosságot, azonban ha bűnösnek találják és elítélik, akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat.

Megkezdődött a lovászpatonai csecsemőgyilkosság tárgyalása.

Fotó: Borsonline-archív

A lovászpatonai csecsemőgyilkosság részletei

A tenyek.hu videójában elhangzott: életképes volt a lány, de tompítás nélkül feltehetően fejére esett közepes erővel. Az édesanya nem próbált meg rajta segíteni, hanem a köldökzsinórral és a méhlepénnyel együtt összecsomagolva a szemétdombon rejtette el.

Dr. Keszthelyi Kálmán ügyvéd úgy nyilatkozott, hogy előre kitervelt, 14 évet be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett bűncselekmény kétszeresen minősítő körülmény, ez pedig lehetővé teszi a BTK-ban az életfogytiglani büntetés kiszabását.

A nő részben ismerte be tettét. A tárgyalás várhatóan novemberben folytatódik.

