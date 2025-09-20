Tűzoltás
46 perce
Lángokban áll egy családi ház Gönyűn
Az Arany János utcába riasztották a tűzoltókat.
Kigyulladt egy kétszintes, tetőtér beépítéses családi ház Gönyűn, az Arany János utcában. A győri hivatásos tűzoltók három egységét, egy komáromi egységet, valamint a Győr-Moson-Sopron vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztották az esethez. Elsőként a győri tűzoltók érkeztek a helyszínre, és két vízsugárral oltani kezdték a lángokat, amelyek átterjedtek a tetőre is - írta a Katasztrófavédelem.
