szeptember 20., szombat

Friderika névnap

29°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzoltás

2 órája

Lángokban áll egy családi ház Gönyűn

Címkék#ház#Gönyű#tűzoltó#tűz

Az Arany János utcába riasztották a tűzoltókat.

Kisalföld.hu
Lángokban áll egy családi ház Gönyűn

Kigyulladt egy kétszintes, tetőtér beépítéses családi ház Gönyűn, az Arany János utcában. A győri hivatásos tűzoltók három egységét, egy komáromi egységet, valamint a Győr-Moson-Sopron vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztották az esethez. Elsőként a győri tűzoltók érkeztek a helyszínre, és két vízsugárral oltani kezdték a lángokat, amelyek átterjedtek a tetőre is - írta a Katasztrófavédelem.

Forrás: katasztrofavedelem.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu