Lángokban áll egy családi ház Gönyűn

Kigyulladt egy kétszintes, tetőtér beépítéses családi ház Gönyűn, az Arany János utcában. A győri hivatásos tűzoltók három egységét, egy komáromi egységet, valamint a Győr-Moson-Sopron vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztották az esethez. Elsőként a győri tűzoltók érkeztek a helyszínre, és két vízsugárral oltani kezdték a lángokat, amelyek átterjedtek a tetőre is - írta a Katasztrófavédelem.

Forrás: katasztrofavedelem.hu