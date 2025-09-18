1 órája
Egyre több a lakástűz ősszel, így előzhetjük meg a bajt
Idén szeptember közepéig több mint 4500 otthonban keletkezett tűz, ezekben összesen 72 ember vesztette életét, 14-el többen, mint a tavalyi év hasonló időszakában - írta közleményében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A lakástűz egyre gyakoribb az őszi hónapokban.
Az első féléves statisztikákról korábbi cikkünkben írtunk: térségünkben az aszály miatt tomboltak a szabadtéri tüzek. Idén már több mint 1 millió négyzetméter égett le. A laskástüzek száma is emelkedett. 2025 első félévében 152 lakóépület gyulladt ki Győr-Moson-Sopron vármegyében, tavaly ugyanebben az időszakban 129 lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat. USB töltő is okozott tüzet Győrben.
Ezek a lakástűz fő okai
A katasztrófavédelem szerint a leggyakrabban
- elektromos hiba,
- nyílt láng,
- a fűtési rendszer hibája,
- vagy sütés-főzés miatt csaptak fel a lángok.
Hét ingatlanban történt szándékos gyújtogatás az elmúlt hónapokban Győr-Moson-Sopronban
Indul a fűtési időszak, egyre több a lakástűz
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fűtési időszakban megemelkedik a lakástüzek száma, hiszen az emberek több időt töltenek otthon, gyakrabban főznek, és fűteni is kell. Naponta átlagosan tizenhat alkalommal riasztják lakástűz miatt a tűzoltókat, a hidegebb napokon azonban akár kétszer ennyi esetnél is be kell avatkozniuk.
A lakástüzek többsége emberi mulasztásra, illetve az ingatlanban használt eszközök karbantartásának elmulasztására vezethetőek vissza. Szintén növelik a lakástüzek kockázatát a felhalmozott holmik és egyéb lomok, amelyek nemcsak tűzveszélyesek, hanem a menekülést is nehezítik, valamint akadályozzák a tűzoltók munkáját.
Rengeteg a veszélyes USB-töltő: Győrben is okozott lakástüzet
Azokban a lakásokban, ahol füstérzékelőt működtettek, nem alakult ki nagyobb tűz, a lángokat már azok kialakulásakor meg lehetett fékezni, nem történt tragédia és az anyagi kár nagysága is kisebb volt, mint ahol nem volt ilyen készülék.
A lakástüzek áldozatai leggyakrabban egyedül élő idős emberek, ezért otthonukba érdemes olyan füstérzékelőt telepíteni, amely nemcsak hangosan sípol füst esetén, hanem a rokonok okostelefonjára is jelzést küld.