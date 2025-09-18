Egyre több a lakástűz ősszel, így előzhetjük meg a bajt

Az első féléves statisztikákról korábbi cikkünkben írtunk: térségünkben az aszály miatt tomboltak a szabadtéri tüzek. Idén már több mint 1 millió négyzetméter égett le. A laskástüzek száma is emelkedett. 2025 első félévében 152 lakóépület gyulladt ki Győr-Moson-Sopron vármegyében, tavaly ugyanebben az időszakban 129 lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat. USB töltő is okozott tüzet Győrben.

Több lakástűz volt az elmúlt hónapokban Győrben. A fotón egy áprilisi eset. Forrás: Kisalföld archívum

Ezek a lakástűz fő okai

A katasztrófavédelem szerint a leggyakrabban