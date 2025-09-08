szeptember 8., hétfő

Közel 80 diák látogatott el a Soproni Rendőrkapitányságra

Közel 80 diák látogatott el a Soproni Rendőrkapitányságra

Forrás: police.hu

Szeptember 5-én közel 80 diák látogatott el a Soproni Rendőrkapitányságra, ahol Rafai Zoltán senior rendőr alezredes az iskolai és az iskolán kívüli írott és íratlan szabályok betartásának fontosságára hívta fel a figyelmet. Szó esett a rendőrség drogellenes tevékenységéről is, interaktív formában beszélték át a kábítószerek szervezetre gyakorolt negatív hatásait, és annak fontosságát, hogy minden esetben mondjanak nemet a drogokra. Egy kvízjátékon is részt vehettek a diákok, amelynek során a legügyesebbek jutalomban részesültek - írta a rendőrség honlapján.

