Még mindig szökésben a toplistás marcona bécsi bűnöző, akit a győri rendőrök keresnek
Június eleje óta keresi a Győr-Moson-Sopron megyei rendőrfőkapitányság a toplistás bécsi bűnözőt. Nem találod ki, mit követett el.
A bécsi születésű rosszfiú ellen a nyár elején adtak ki körözést a győri rendőrök, azóta is keresik.
A körözés már három hónapja tart
Nem véletlenül van ellene elfogatóparancs. A marcona osztrák férfi a rendőrségi közlemény szerint nem éppen a béke nagykövete: súlyos testi sértés miatt körözik. A police.hu fotót is közölt róla – kattints, ha meg akarod nézni, kit nem érdemes a szomszédodnak tudni >>
A férfiról annyit tudni még, hogy 1985 márciusában született, és osztrák állampolgár.
Ha látta a férfit, itt tehet bejelentést
GYŐR, SZENT IMRE ÚT 2-4.
Tel: 96-520-000