Még mindig szökésben a toplistás marcona bécsi bűnöző, akit a győri rendőrök keresnek

A bécsi születésű rosszfiú ellen a nyár elején adtak ki körözést a győri rendőrök, azóta is keresik.

Még mindig körözés alatt a bécsi férfi - Illusztráció/pixabay

A körözés már három hónapja tart

Nem véletlenül van ellene elfogatóparancs. A marcona osztrák férfi a rendőrségi közlemény szerint nem éppen a béke nagykövete: súlyos testi sértés miatt körözik. A police.hu fotót is közölt róla – kattints, ha meg akarod nézni, kit nem érdemes a szomszédodnak tudni >>

A férfiról annyit tudni még, hogy 1985 márciusában született, és osztrák állampolgár.