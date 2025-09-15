szeptember 15., hétfő

Teljes terjedelmében égett

2 órája

Kigyulladt egy autó az M86-oson Rábakecölnél - forgalomkorlátozás, fotók, frissítve

Címkék#tűzoltók#kigyulladt#személygépkocsi#tűz#m86#Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra lehet számítani.

Kisalföld.hu
Kigyulladt egy autó az M86-oson Rábakecölnél - forgalomkorlátozás, fotók, frissítve

Fotó: Beledi önkéntes tűzoltók

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy személygépkocsi az M86-os autóút 121-es kilométerénél, a Szombathely felé vezető oldalon, Rábakecölnél. A répcelaki önkormányzati és a beledi önkéntes tűzoltók egy vízsugárral elfojtották a lángokat. Az egységek visszahűtötték a járművet. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra lehet számítani - írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A helyszínre a mentőket nem riasztották - írta az Országos Mentőszolgálat portálunk megkeresésére.

Fotó: Beledi önkéntes tűzoltók
Fotó: Beledi önkéntes tűzoltók
Forrás: katasztrofavedelem.hu

 

 

