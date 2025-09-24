Két személyautó karambolozott Sopronkövesdnél - Forgalmi akadály a 84-es főúton

Két személyautó ütközött össze Sopronkövesden szerdán délelőtt a 84-es főút Kossuth Lajos utcai szakaszának végén, a települést jelző tábla közelében –írja a Katasztrófavédelem.

A helyszínre a sopronkövesdi hivatásos tűzoltók érkeztek ki.

A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki, a közlekedés irányítás mellett, egy sávon halad az érintett útszakaszon.