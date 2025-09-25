szeptember 25., csütörtök

Prevenció

21 perce

Két győri iskolában jártak a rendőrök, szóba került az internetes zaklatás is

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság prevenciós munkatársai a DELTA Program keretében két iskolába látogattak el.

Kisalföld.hu

Az elmúlt héten a bűnmegelőzési osztály munkatársai keresték fel drogprevenciós előadásaikkal a Győri SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum és a Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium pedagógusait és a tanulók szüleit –írja weboldalán a police.hu.

Kollégáik figyelmének fókuszában nemcsak a diákok és tanárok, hanem a szülők is szerepelnek. Fő témaként a kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről, a drogfogyasztás káros hatásairól beszélgettek a megjelentekkel, de szó esett a dohányipari termékek és az alkoholfogyasztás veszélyeiről is. 

A szakemberek hangsúlyozták, hogy a család felelőssége a drog elleni harcban kiemelten fontos. A szülők feladata az elsődleges felvilágosítás, az elengedhetetlen bizalom kialakítása, a gyermekek értő meghallgatása, támogatása. 

A résztvevők hasznos tanácsokat kaptak továbbá az új generáció gondolkodásmódjáról és az internetes zaklatásról is.

 

 

