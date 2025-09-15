szeptember 15., hétfő

Baleset

1 órája

Két autó ütközött össze Mihályi külterületén - Váltakozva halad a forgalom

Az érintett útszakaszon a baleset miatt a forgalom váltakozva halad.

Összeütközött két személygépkocsi Mihályi külterületén, a 8611-es út és a 8603-es út kereszteződésénél. A kapuvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszon a forgalom váltakozva halad – írja a Katasztrófavédelem.

