Késelés történt Ivánban, a rendőrség elfogta a gyanúsítottat
Portálunk értesülései szerint vasárnap késelés történt Ivánban. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság megkeresésünkre megerősítette, hogy az ügyben büntetőeljárás indult.
A rendőrség tájékoztatása szerint szeptember 21-én, nem sokkal 23 óra után, Ivánban egy szóváltás tettlegességig fajult, késelés történt a településen.
Késelés éjjel
Egy szombathelyi férfi késsel két, gépjárműben ülő embert megszúrt és megvágott. A sértettek könnyebb sérüléseket szenvedtek. A rendőrök a férfit mintegy fél órán belül elfogták, majd előállították a Soproni Rendőrkapitányságra. A hatóság súlyos testi sértés bűntett kísérlete miatt indított ellene büntetőeljárást.
