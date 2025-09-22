szeptember 22., hétfő

Móric névnap

27°
+32
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendőrségi hírek

55 perce

Késelés történt Ivánban, a rendőrség elfogta a gyanúsítottat

Címkék#Iván#késelés#bűncselekmény#sérülés

Portálunk értesülései szerint vasárnap késelés történt Ivánban. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság megkeresésünkre megerősítette, hogy az ügyben büntetőeljárás indult.

Kisalföld.hu

A rendőrség tájékoztatása szerint szeptember 21-én, nem sokkal 23 óra után, Ivánban egy szóváltás tettlegességig fajult, késelés történt a településen.

késelés iván
Késelés történt Ivánban. Forrás: Shutterstock

Késelés éjjel

Egy szombathelyi férfi késsel két, gépjárműben ülő embert megszúrt és megvágott. A sértettek könnyebb sérüléseket szenvedtek. A rendőrök a férfit mintegy fél órán belül elfogták, majd előállították a Soproni Rendőrkapitányságra. A hatóság súlyos testi sértés bűntett kísérlete miatt indított ellene büntetőeljárást.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu