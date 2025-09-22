Késelés történt Ivánban, a rendőrség elfogta a gyanúsítottat

A rendőrség tájékoztatása szerint szeptember 21-én, nem sokkal 23 óra után, Ivánban egy szóváltás tettlegességig fajult, késelés történt a településen.

Késelés történt Ivánban. Forrás: Shutterstock

Késelés éjjel

Egy szombathelyi férfi késsel két, gépjárműben ülő embert megszúrt és megvágott. A sértettek könnyebb sérüléseket szenvedtek. A rendőrök a férfit mintegy fél órán belül elfogták, majd előállították a Soproni Rendőrkapitányságra. A hatóság súlyos testi sértés bűntett kísérlete miatt indított ellene büntetőeljárást.