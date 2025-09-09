Baleset
45 perce
Kerítésnek ütközött egy személyautó Mosonmagyaróváron
A Vízpart utcában végeztek műszaki mentést a tűzoltók.
Kerítésnek ütközött egy személyautó Mosonmagyaróváron, a Vízpart utcában. A város hivatásos tűzoltóit riasztották a balesethez. A raj áramtalanította és levontatta a kerítésről a gépkocsit – írja a Katasztrófavédelem.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre