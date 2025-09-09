szeptember 9., kedd

Baleset

45 perce

Kerítésnek ütközött egy személyautó Mosonmagyaróváron

A Vízpart utcában végeztek műszaki mentést a tűzoltók.

Kisalföld.hu
Kerítésnek ütközött egy személyautó Mosonmagyaróváron

Kerítésnek ütközött egy személyautó Mosonmagyaróváron, a Vízpart utcában. A város hivatásos tűzoltóit riasztották a balesethez. A raj áramtalanította és levontatta a kerítésről a gépkocsit – írja a Katasztrófavédelem.

 

