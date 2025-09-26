Embertelen körülmények és nulla fizetés a győri munkáért

A megalapozott gyanú szerint idén a két férfi jellemzően internetes hirdetés útján keresett anyagilag kiszolgáltatott, mélyszegénységben élő sértetteket Győr környéki mezőgazdasági munkára. A kényszermunka gyanúsítottjai szállást biztosítottak, azonban a túlzsúfolt ingatlanokban a higiéniás körülmények rosszak, élhetetlenek voltak. Az ígért élelmezés nem volt biztosított, a munkavállalók bérét pedig nem, vagy nem teljesen fizették ki. Azokat a sértetteket, akik a munkavégzést abba akarták hagyni bántalmazással fenyegették.

Két férfi is lebukott kényszermunka miatt, közel 100 embert vertek át Győr környékén. Fotó: Shutterstock

Letartóztatás a kényszermunka miatt

A nyomozó hatóság a férfiakat emberkereskedelem, kényszermunka bűntettével, valamint más bűncselekmény elkövetésével gyanúsította meg.

A főügyészség indítványára a Győri Járásbíróság nyomozási bírája egy hónap időtartamra elrendelte a férfiak letartóztatását tekintettel arra, hogy velük szemben fennáll a bizonyítás megnehezítésének, valamint a bűnismétlésnek a veszélye.