szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

15°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Letartóztatás

1 órája

Embertelen körülmények és nulla fizetés a győri munkáért

Címkék#Győri Járásbíróság#letartóztatás#kényszermunka

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség két férfit tartóztatott le, akik idén közel száz anyagilag kiszolgáltatott, mélyszegénységben élő sértettet használtak ki mezőgazdasági munkára. A kényszermunka ideje alatt bérüket is hiányosan, vagy egyáltalán nem fizették ki.

Kisalföld.hu

A megalapozott gyanú szerint idén a két férfi jellemzően internetes hirdetés útján keresett anyagilag kiszolgáltatott, mélyszegénységben élő sértetteket Győr környéki mezőgazdasági munkára. A kényszermunka gyanúsítottjai szállást biztosítottak, azonban a túlzsúfolt ingatlanokban a higiéniás körülmények rosszak, élhetetlenek voltak. Az ígért élelmezés nem volt biztosított, a munkavállalók bérét pedig nem, vagy nem teljesen fizették ki. Azokat a sértetteket, akik a munkavégzést abba akarták hagyni bántalmazással fenyegették.

kényszermunka
Két férfi is lebukott kényszermunka miatt, közel 100 embert vertek át Győr környékén. Fotó: Shutterstock

Letartóztatás a kényszermunka miatt

A nyomozó hatóság a férfiakat emberkereskedelem, kényszermunka bűntettével, valamint más bűncselekmény elkövetésével gyanúsította meg.

A főügyészség indítványára a Győri Járásbíróság nyomozási bírája egy hónap időtartamra elrendelte a férfiak letartóztatását tekintettel arra, hogy velük szemben fennáll a bizonyítás megnehezítésének, valamint a bűnismétlésnek a veszélye.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu