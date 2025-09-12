szeptember 12., péntek

Mária névnap

18°
+27
+18
Közlekedési baleset

1 órája

Karambol történt az M1-esen, Hegyeshalomnál - frissítve

Címkék#kisteherautó#karambol#m1#személykocsi#baleset#autópálya

A főváros felé vezető oldalon, a 171-es kilométernél személykocsi és kisteherautó ütközött össze.

Kisalföld.hu
Karambol történt az M1-esen, Hegyeshalomnál - frissítve

9:24: Az Országos Mentőszolgálat portálunk megkeresésére elmondta, hogy a helyszínről két személyt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Előzmény:

Egy személygépjármű és egy kisteherautó karambolozott a határnál: az M1-es autópálya 171-es kilométerénél, Hegyeshalomnál baleset történt. A két járműben összesen négyen utaztak, a helyszínre mentő érkezett. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók áramtalanítanak - írta a Katasztrófavédelem.

Forrás: katasztrofavedelem.hu

 

 

